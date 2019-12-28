وقوع حادث مرعب أمام أعين الصحفيين... فيديو

شهد الصحفيون، الذين وصلوا لتغطية حادث ضخم وقع على الطريق السريع، بالقرب من مدينة لوبوك الأمريكية، حادثا آخر أكثر خطورة.

ووثق مصور القناة المحلية اصطدام شاحنة ضخمة كان سائقها قد فقد السيطرة عليها بعد تفاجئه بتوقف العديد من السيارات بسبب حادث وقع منذ فترة قصيرة.

ويظهر الفيديو تمكن أفراد الشرطة وطاقم التصوير من الهروب في اتجاهات مختلفة بعد انقلاب الشاحنة.

ووفقا لوسائل الإعلام المحلية، فقد تم إخراج أحد أفراد الشرطة من داخل سيارة بعد مرور ساعة وتم نقله إلى المستشفى على الفور.

ونتيجة لهذا الحادث المرعب، أصيب شرطيان بإصابات مختلفة وتم نقلهما إلى المستشفى.