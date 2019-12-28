سمكة غريبة برأس بطريق... فيديو

تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو لسمكة غريبة تمتلك رأسا يشبه إلى حد ما رأس البطريق.

ويظهر الفيديو قيام أحد الصيادين باصطياد سمكة غاية في الغرابة، بينما يقوم أشخاص بتصويرها عبر هواتفهم الذكية.

وقال البعض إن رأسها يشبه إلى حد ما رأس طائر البطريق، بينما قال آخرون أن رأسها يشبه الدلفين.