توثيق معاناة كوبرا ابتلعت قارورة بلاستيكية... فيديو

وعلق صاحب الفيديو قائلا "انظروا كيف يؤثر البلاستيك على الحياة البرية".

وأشار إلى أن الأفعى كانت كوبرا، وهي تستطيع أن تعيد ما ابتلعته في عدة حالات، ولكن هناك العديد من الأنواع الأخرى من الأفاعي التي لا تمتلك هذه الخاصية، وتموت من الألم بسبب البلاستيك.