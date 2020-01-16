ردة فعل أسد يشاهد لأول مرة شبله الصغير... فيديو

تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يرصد لحظة اللقاء الأول بين أسد وشبله الصغير الفضولي في حديقة حيوان دنفر الأمريكية.

ويظهر الفيديو اقتراب الأسد من شبله وانحنائه لفترة بسيطة، في لقطة اعتبرها العديد مؤثرة لعلاقة الأب مع طفله.

وعلق البعض على الفيديو، قائلين بأن الأسد يبدو أبا جيدا، بينما قال آخرون إنه يبدو سعيدا جدا برؤية شبله لأول مرة.