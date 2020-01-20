جاموس يجبر لبؤة على الطيران... فيديو

انتشر فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي لقطيع من الأسود يحاول افتراس جاموس صغير في محمية كروجر الطبيعية في جنوب أفريقيا.

إذ طوقت الحيوانات المفترسة قطيعاً من الجواميس واختارت أصغرها كفريسة. وبعد أن ألقت الصغير أرضا، قرر أحد الجواميس إنقاذه، فهاجم اللبؤة بقرونه الحادة، الأمر الذي أدى إلى طيرانها في الهواء لمسافة تتعدى المترين.

ولكن موقف الجاموس لم يغير من الأمر شيئا، فوفقا لصاحب الفيديو، تمكنت الأسود من افتراس الصغير.