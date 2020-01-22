رعب بين ركاب طائرة امتلأت بالدخان الكثيف... فيديو

سادت حالة من الرعب بين ركاب طائرة، تابعة لشركة الطيران الإيرلندية "ريان إير"، بعد انتشار الدخان داخل الطائرة.

وأظهر مقطع فيديو، نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، ذعر ركاب الطائرة في الرحلة القادمة من العاصمة الرومانية بوخارست، إذ امتلأت الطائرة بشكل مفاجئ بالدخان الكثيف الذي حجب عنهم الرؤية وأعاق قدرتهم على التنفس.

وبحسب الصحيفة البريطانية، فإن الطائرة هي من طراز بوينغ 737-800، وكان من المقرر أن تصل إلى مطار لندن ستانستيد، إلا أنها قد هبطت اضطراريا في مطار أوتوبيني بمدينة بوخاريست، وذلك بعد تحليقها بفترة قصيرة على ارتفاع 5000 قدم فقط بعد امتلائها بالدخان.

وأسفر الحادث عن إصابة الركاب البالغ عددهم 169 شخصا، و4 أفراد من طاقم الطائرة، بحالات من الذعر والخوف من الدخان الكثيف، ولكن بعد هبوط الطائرة وخروج الركاب منها تبين عدم وجود أي إصابات بين الركاب أو أفراد الطاقم.

وتم تأجيل الرحلة إلى ميعاد آخر قبل موعدها الأساسي بدقائق قليلة؛ بسبب وجود عطل في الطائرة المخصصة للرحلة.