حصان يقفز على المنصة متراقصا أثناء عرض أزياء في باريس... فيديو

خلال عرض أزياء لمجموعة ربيع وصيف من دار أزياء "فرانك سوربير" في باريس، قفز حصان على المنصة، متراقصا مع الشابة التي كانت تشاركه الرقصة.

وأقيم العرض الذي كان يشبه الإسطبل المسرحي في 22 يناير/كانون الثاني، وجلس المتفرجون على القش، وسارت عارضات الأزياء على الأحجار والحصى، وعندما ظهر رجل على ظهر الخيل على المنصة، خلعت إحدى العارضات عباءتها وبدأت بالدوران حول الخيل.

View this post on Instagram A post shared by Anjas Lookbook (@anjaslookbook) on Jan 22, 2020 at 5:24am PST

يذكر أن مصمم الأزياء الفرنسي فرانك سوربير هو مؤسس دار الأزياء الراقية "فرانك سوربير" في باريس، ودائما يقيم الفعاليات الخاصة بهذه الدار، ويطور أزياء مسرحية للأفلام والحفلات الموسيقية والعروض المسرحية.