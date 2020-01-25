ردة فعل شابة علمت بموت والدتها على الهواء مباشرة... فيديو

شاركت فتاة تبلغ من العمر 14 عامًا تدعى جيانا في البرنامج التلفزيوني الشعبي الإندونيسي " Liga Dangdut" وهو برنامج تحدي الأصوات شبيه ببرنامج "ذا فويس"، وذلك لجمع الأموال لعلاج والدتها التي تعاني من مرض خطير.

بعد أن أدهشت أعضاء اللجنة بصوتها الرائع، وانتقلت إلى الجولة التالية، قررت الشابة إبلاغ والدتها بذلك على الهواء مباشرة.

لكن فرحة النصر طغت عليها أخبار غير متوقعة، حيث أخبرها خالها عبر الهاتف أن أمها لم تشاهد نصرها ووافتها المنية قبل بضعة دقائق.

وقال خالها "أمك قالت لك بأن تكوني قوية، لأنك الآن تحتاجين إلى رعاية الأسرة".

وأضاف على الهواء مباشرة "لقد أحببناها، لكن لسوء الحظ، أحبها الله أكثر فأخذها، لقد توفيت أمك".

لم تتمكن جيانا من كبح عواطفها وانهمرت الدموع على وجنتيها.

وشارك الموسيقي، عاصم قمر الزمان، الفيديو عبر موقع "تويتر" وحصد أكثر من 330 ألف مشاهدة.