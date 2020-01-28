معركة حاسمة بين ثلاثة أسود وجاموس... فيديو

وتم تصوير مقطع الفيديو من قبل العاملين في حديقة كروجر الوطنية في جمهورية جنوب أفريقيا، وتُظهر اللقطات التي نُشرت، في 25 يناير/كانون الثاني، أسدًا يتسلل إلى جاموس الذي يهاجمه ويدفعه بعيدا.

لكن في اللحظة نفسها يقترب أسدان آخران ويحيطان بالجاموس، وتمكن أحد الأسود الاقتراب من الفريسة من الخلف وغرس أنيابه بالجاموس وطرحه أرضا.

وينتهي الفيديو بانقضاض الأسود الثلاثة على الفريسة المنهكة.

وتقع حديقة كروجر الوطنية في شمال شرق جمهورية جنوب أفريقيا، ويعيش على أراضيها حوالي 1.5 أسد و12 ألف فيل و2.5 ألف جاموس وحوالي ألف ليوبارد و5 آلاف وحيد القرن.