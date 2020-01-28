شاهد ماذا اكتشفت الشرطة البرازيلية تحت ملابس فتاة تزور صديقها في السجن... فيديو

تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يرصد لحظة إلقاء القبض على فتاة حاولت تهريب الكثير من الأشياء الممنوعة إلى داخل أحد السجون في مدينة كونتازهن البرازيلية.

ووفقا للشرطة، حاولت شابة، بعد أن قدمت جواز سفر مزيف وتقرير عن أنها حامل، مقابلة صديقها في السجن.

إلا أن مظهر الفتاة لفت انتباه موظفي خدمة السجون، الذين قاموا بتفتيشها، وعثروا تحت ملابسها على 12 هاتف محمول وعشرات أجهزة الشحن وسماعات الرأس وعلكة وأدوية مجهولة ومطرقة.

اعترفت الفتاة بأنها زورت الوثائق وأنها كانت متأكدة من أنه لن يتم تفتيشها بسبب حملها الوهمي.

ووفقا لرئيس السجن، فقد تم إرسال الفتاة إلى قسم الشرطة المدنية.