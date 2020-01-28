شاهد ماذا فعلت كشماء لإنقاذ صديقها من بين أنياب فهد مفترس آخر... فيديو

تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يرصد معركة ضروس بين فهدين قام أحدهما بغرس أنيابه في رأس الآخر في محمية مالا مالا الطبيعية في جنوب أفريقيا.

وبعد أن اقتربت كشماء (أنثى الفهد) من مكان المعركة وشاهدت صديقها في وضع لا يحسد عليه، قررت التدخل وإنقاذه.

فقامت الأنثى بعض الفهد الآخر، الأمر الذي أدى إلى هروب الفهد المفترس من المكان، بينما تنفس الصعداء الفهد الآخر وجلس ليرتاح، بعد أن أصيب بجراح بليغة في منطقة الوجه.