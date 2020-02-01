عملية هروب فاشلة ومؤلمة من الشرطة في سويسرا.. فيديو

تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يرصد لحظة محاولة شاب الهروب من الشرطة، حيث كان يقطن في الطابق الثاني.

ويظهر الفيديو المتداول رجلا شبه عاري يتعلق بحافة نافذة المنزل المطلة على الشارع، ويبدو أنه لم يحسب قدراته الجسدية ووزنه، ونتيجة لذلك سقط أولا على سطح الشاحنة ومن ثم سقط أرضا.

ولم ترد أي معلومات أخرى حول مصير الرجل وحالته الصحية، ولكن تم تصوير الفيديو في مدينة ويسيلان السويسرية.