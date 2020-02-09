عجوز مقاتلة تتصدى لسارق بعصاها... فيديو

واجهت المسنة جون تيرنر البالغة من العمر 82 سنة، وهي صاحبة متجر للبقالة يقع في مدينة هانلي البريطانية، لصا يبلغ من العمر 28 سنة.

ووفقا لوسائل الإعلام، فالمسنة تيرنر اعتقدت، في البداية، أن شخصا ما يمزح معها، ولكن السارق المختبئ تحت سترته، اقتحم مكانها وبدأ في كسر مكان الاحتفاظ بالنقود.

ولم تتمكن تيرنر من منع السارق من فعلته، حيث تلقت ضربة منه ووقعت الأرض، بينما سرق 50 جنيه وبعض السجائر.

واعتقلت الشرطة السارق بعد بضعة أيام من هذه الحادثة، وتم الحكم عليه بالسجن لمدة 6 سنوات، بسبب جرائمه السابقة بالإضافة إلى الواقعة الأخيرة.