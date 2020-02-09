رائحة الظربان النتنة تجبر دبا ضخما على الهروب بسرعة البرق... فيديو

ويظهر الفيديو بينما كان الدب يتجول في الغابة، لاحظ حيوان الظربان واتجه إليه بسرعة ليفترسه.

ولكنه لم يكن يعي ما ينتظره، ونتيجة لذلك تلقى بضعا من الإفرازات التي تمتلك رائحة نتنة جدا (وهي وسيلة دفاع حيوان الظربان)، الأمر الذي أدى إلى فراره على الفور وبسرعة فائقة.