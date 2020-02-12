الشرطة الصينية لا تتجرأ على الاقتراب من متهم لعدم ارتدائه القناع الخاص بكورونا... فيديو

طاردت الشرطة الصينية رجلا في شوارع إحدى المدن الصينية، ولكنهم لم يتجرأوا على الاقتراب منه لعدم ارتدائه قناعا، ظنا منهم أنه مصاب بفيروس كورونا.

وانتشر مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، وأثار ردود أفعال ساخرة بين المغردين.

وتمكن اثنان من رجال الشرطة في نهاية الفيديو من إلقاء القبض على الرجل، مرتدين اللباس الواقي من الفيروس.