الأسرع تغلب الأقوى... لبؤة تفشل في افتراس أنثى الفهد... فيديو

ويظهر الفيديو كيفية اقتراب اللبؤة بحذر من مكان تواجد الكشماء، واستعدادها للانقضاض عليها.

ولكن الكشماء أحست بها في اللحظة الأخيرة، وهربت مسرعةً، دون أن تتمكن اللبؤة من اللحاق بها.