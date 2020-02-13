مجموعة من الذئاب تفترس كلبين بطريقة مروعة... فيديو

ويظهر الفيديو اقتراب مجموعة مؤلفة من 6 ذئاب جائعة من أحد المنازل في الإقليم، حيث وقف كلبان بوجه المجموعة مدافعين من منزل صاحبهما.

ولكن الغلبة كانت للذئاب، حيث هجمت أولا على أحد الكلاب واستطاعت أن تفترسه، ولكن الكلب الآخر أبى أن يقف متفرجا وانقض للدفاع عن صديقه، ولكن لم يتمكن من ذلك ووقع أيضا بين أنياب الذئاب الجائعة.