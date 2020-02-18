زيدان يتلقى ضربة مؤلمة على وجهه بقدم مدافع فريق سيلتا... فيديو

قام جوزيف أيدو، مدافع فريق سيلتا، في محاولة لمنع الكرة من الخروج من الملعب، بمناورة خطيرة للغاية وسقط مباشرة على زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، الذي كان يقف على حافة الملعب.

فتلقى زيدان، البالغ من العمر 47 سنة، ضربة مؤلمة على وجه، ولكنه عاد ووقف على قدميه بسرعة وواصل إعطاء الأوامر لفريقه.

بعد بضع دقائق، وبفضل تعليماته، دفع سيرجيو راموس ريال إلى الأمام عبر تسجيله هدفا، ولكن في نهاية اللقاء، وضع مهاجم سيلتا سانتي مينا نهاية للمباراة، التي انتهت بنتيجة 2:2.