مذيعة عربية تدخل في وصلة ضحك هيستري... فيديو

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر دخول مذيعة عربية في وصلة ضحك هيستري خلال تقديمها نشرة إخبارية.

وأظهر الفيديو مذيعة قناة "العربية" منتهى الرمحي، خلال بدءها النشرة الإخبارية، لم تتمالك نفسها عندما انخرطت في الضحك.

وواصلت الرمحي الضحك في الوقت الذي أسرع فيه معدو النشرة لإدخال فاصل إخباري سريع للتغطية على ما يحدث.

وعند عودة الكاميرا إليها مرة أخرى، كانت المذيعة لا تزال تضحك، دون أن يعرف سبب إقدامها على هذا الأمر.