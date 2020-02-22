انهيار مبنى على المشاة في الهند... بالفيديو

ويظهر الفيديو أيضا تطاير الغبار الكثيف الناتج عن انهيار المبنى على الأشخاص الآخرين الذين كانوا بالقرب من مكان الحادثة، حيث أصيبوا بهلع شديد وركضوا في اتجاهات مختلفة.
ووفقا للمعلومات، التي كانت في وصف الفيديو، فإنه لم يصب أي شخص بأذى نتيجة الانهيار.
تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يرصد لحظة انهيار مبنى مؤلف من طابقين على المشاة في شارع هندي مزدحم.
ويظهر الفيديو أيضا تطاير الغبار الكثيف الناتج عن انهيار المبنى على الأشخاص الآخرين الذين كانوا بالقرب من مكان الحادثة، حيث أصيبوا بهلع شديد وركضوا في اتجاهات مختلفة.
ووفقا للمعلومات، التي كانت في وصف الفيديو، فإنه لم يصب أي شخص بأذى نتيجة الانهيار.
تعرض مجموعة من رجال الإطفاء والشرطة، الذين كانوا يستجيبون لنداء استغاثة من مواطنين بوجود لدغات من النحل، لهجوم أسراب من النحل الأفريقي في أحد شوارع مدينة باسادينا الأمريكية.
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