انهيار مبنى على المشاة في الهند... بالفيديو

تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يرصد لحظة انهيار مبنى مؤلف من طابقين على المشاة في شارع هندي مزدحم.

ويظهر الفيديو أيضا تطاير الغبار الكثيف الناتج عن انهيار المبنى على الأشخاص الآخرين الذين كانوا بالقرب من مكان الحادثة، حيث أصيبوا بهلع شديد وركضوا في اتجاهات مختلفة.

ووفقا للمعلومات، التي كانت في وصف الفيديو، فإنه لم يصب أي شخص بأذى نتيجة الانهيار.