قرش يخرج أخطبوطا من تحت الصخر ويفترسه بطريقة مروعة... فيديو

ويظهر الفيديو قيام القرش بالبحث عن فريسته الأخطبوط بين الصخور، ثم إخراجه بالقوة وافتراسه أمام أعين الغواصين بالقرب من ساحل جزيرة بالي.
وتابع القرش، بعد افتراس الأخطبوط، البحث عن الطعام بين الصخور في قاع البحر.
تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يرصد لحظة افتراس قرش لأخطبوط بطريقة مروعة.
ويظهر الفيديو قيام القرش بالبحث عن فريسته الأخطبوط بين الصخور، ثم إخراجه بالقوة وافتراسه أمام أعين الغواصين بالقرب من ساحل جزيرة بالي.
وتابع القرش، بعد افتراس الأخطبوط، البحث عن الطعام بين الصخور في قاع البحر.
تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يرصد لحظة مهاجمة أسد الجبال لشرطي ومحاولته افتراسه من عنقه في مدينة لوفلاند الأمريكية.
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قام رجل يعرف باسم جوي تشيسنت، بتناول 32 شطيرة "بيغ ماك" في 38 دقيقة و 15 ثانية، وتحوي هذه الكمية من الشطائر مايعادل 18016 سعرة حرارية.
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