قرش يخرج أخطبوطا من تحت الصخر ويفترسه بطريقة مروعة... فيديو

ويظهر الفيديو قيام القرش بالبحث عن فريسته الأخطبوط بين الصخور، ثم إخراجه بالقوة وافتراسه أمام أعين الغواصين بالقرب من ساحل جزيرة بالي.

وتابع القرش، بعد افتراس الأخطبوط، البحث عن الطعام بين الصخور في قاع البحر.