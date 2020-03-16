فتاة خائفة من كورونا تطهر نقودها بوضعها في "المايكروويف" وتخسر مبلغا كبيرا... فيديو

خسرت إحدى سكان مدينة شنغهاي الصينية، بعد أن حاولت حماية نفسها من فيروس كورونا بطريقة غريبة، أكثر من 3000 يوان (حوالي 430 دولارا) عبر وضع المبلغ في فرن "المايكروويف" لتطهيرها.

ووفقا لتقارير وسائل الإعلام الصينية، جاءت امرأة تدعى يو إلى فرع البنك وطلبت تغيير الأوراق النقدية المتفحمة. وقالت المرأة الصينية إن الأموال يمكن أن تحتوي على فيروس كورونا وقررت تعقيمها بوضعها في المايكروويف.

وبما أن الأوراق النقدية كانت قد تعرضت لأضرار بليغة، فإنها تمكنت من الحصول على 1000 يوان فقط من الأموال المحروقة.