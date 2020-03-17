نهاية غير متوقعة لشاب أقدم على تقبيل مذيعة على الهواء مباشرة... فيديو

جذبت مراسلة قناة "في تي إم" البلجيكية، أثناء قيامها ببث مباشر من شارع أنتويرب، يوم السبت الماضي، انتباه شاب، حيث اقترب منها وأقدم على تقبيلها.

وانتهك الشاب البث المباشر، الأمر الذي أدى إلى خجل الشابة واحمرار وجنتاها.

وفي وقت لاحق، أعلنت الشرطة المحلية إلقاء القبض على الشاب الفضولي، حيث تم الحصول على معلوماته من قبل أحد زملاء الشابة، وتبين أن لديه إضبارة لدى الشرطة.

وقال رئيس مركز الشرطة، معلقا على الحادثة: "أُحيلت القضية إلى مكتب المدعي العام، وينتظر الجاني حاليًا قرارًا في قضية الاعتداء غير اللائق".