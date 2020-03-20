بعد انتشالهم له من بئر عميقة... فهد يهاجم منقذيه... فيديو

انتشر فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي يرصد عملية إنقاذ فهد كان قد وقع في بئر عميقة في منطقة نافرانجبور الهندية.

ويظهر الفيديو مساعدة السكان المحليين الفهد، الذي وقع في مأزق، وقد تمكنوا من إخراجه من البئر باستخدام أدوات محلية الصنع.

ولكن الحيوان المفترس، بدأ، فور خروجه، بمهاجمة من يقف في طريقه، حيث تلقى شابان إصابات، وتم نقلهما على إثرها إلى المستشفى.