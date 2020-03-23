ابتكار كبسولة من لعبة الموت للوقاية من فيروس كورونا... فيديو

ليس فقط مصمم الألعاب الشهير، هيديو كوجيما، يمكنه أن يتباهى بعقل عبقري، وإنما معجبو أعماله أيضا قد يصبحون مبتكرين في بعض الأحيان.

فقد قام ساو جونجى، وهو شاب من الصين، بتصميم كبسولة لطفله اعتمادا على "لعبة الموت" لحماية الطفل من فيروس كورونا.

المعدات تتكون من الكبسولة نفسها المستخدة في "لعبة الموت"، مروحة ضغط وجهاز استشعار خاص لتنقية الهواء.

كما حرص الأب على ألا يشعر الطفل بالوحدة بعد عزله، فقام بعمل فتحة خارجية من أجل تمكينه من لمس الطفل وهو داخل الكبسولة بواسطة القفازات.