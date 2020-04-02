شرطي روسي يوقف سيارة مجرم بيديه الخاليتين

قبض شرطي روسي في منطقة إيركوتسك على مجرم حاول الفرار وهو تحت تأثير الكحول، حيث أوقف سيارته بيديه الخالتين.

وكان سائق "تويوتا" يقوم بمناورات خطيرة على الطريق، حين لاحظته الشرطة وحاولت إيقافه.

ولن يستجيب السائق لطلبات الشرطة بالوقوف واستمر بالقيادة المتهورة بسرعة فائقة، ما خلق خطرا على سلامة المارة والسائقين الآخرين.

ثم استغل الشرطي يفغيني أكسيونوف، اللحظة التي قام فيها المجرم بتخفيض السرعة وركض نحو السيارة حتى فتح بابها الخلفي وقفز إلى داخل السيارة.

وتوقفت سيارة المجرم بفضل ما قام به الشرطي، وتبين فيما بعد أن السائق كان تحت تأثير الكحول وكان هناك ثلاثة أشخاص في السيارة.

وفي النهاية حُكم على السائق بالسجن لمدة عامين لانتهاكه قواعد المرور.