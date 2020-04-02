تسريحة شعر غريبة تجعل من طفل صغير رجلا عجوزا... فيديو

توسل جورج مور البالغ من العمر خمس سنوات لأخيه أن يقص شعره كي يبدو وكأنه رجل عجوز.

فقام شقيق جورج هاري البالغ من العمر سبع سنوات باستخدام مقص أبيه حتى يقص شعر أخيه.

وحلق هاري منتصف رأس جورج تاركا قليلا من الشعر على أطراف رأسه، ولم يلاحظ أبيهم ما كانا يفعلانه حتى وجدهما وهما يضحكان.

وتفاجأ الأب كثيرا بما رأى وحتى قام بمساعدة ابنه لتبدو تسريحة شعره أفضل، ثم صور الأب ابنه على مقطع الفيديو، وسأله "كيف تبدو الآن؟"، ورد جورج "أبدو كرجل عجوز" وتابع والده، "هذا مضحك جدا أليس كذلك"، وأجاب جورج "نعم، مضحك".

وطالب جورج بقص شعره بعدما أعجب برجل عجوز في برنامج على التلفاز.