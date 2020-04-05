ضبع "وقح" يسرق فريسة من 4 فهود... فيديو

انتشر فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي يرصد لحظة سرقة ضبع فريسة كانت قد اصطادتها مجموعة من الفهود.

ويظهر الفيديو اقتراب الضبع الجائع من مجموعة الفهود بعد أن شاهد الفريسة الشهية، وحاول أن يسرقها، ولكن باءت محاولته الأولى بالفشل.

ولكنه لم يستسلم، وحاول مرة أخرى، فتكللت محاولته بالنجاح، بينما وقفت الفهود حائرة ولم تدافع عن فريستها في محمية كروجر الوطنية في جنوب أفريقيا.