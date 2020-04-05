خنزير بري ينقذ أسد الجبال من بين أنياب بني جنسه... فيديو

انتشر فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي يرصد معركة لإثبات الوجود بين أسدي الجبال في محمية ديفيلس غاردن الأمريكية.

ووفقا لصاحب الفيديو، فإن الحيوان الأصغر أصبح ضحية هجوم بني جنسه ولكنه كان أقوى جسديا وأكبر في العمر.

وفي خضم المواجهة كان هناك غراب يطير حولها، بالإضافة إلى تدخل خنزير بري ضخم لفض المعركة بينهما.

ونتيجة لذلك أنقذ الخنزير البري أسد الجبال الصغير عبر صرف انتباه الكبير عنه، بعدها فقد الاهتمام بالمعركة وذهب باتجاه آخر.