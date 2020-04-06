دب جائع يهاجم دبا آخر ويترك خنزيرا بريا كان بجانبه... فيديو

ويظهر الفيديو، في بادئ الأمر، دبا إلى جانبه خنزير بري يبحثان عن طعام لهما في الغابة، وفجأة دخل دب آخر وبدأ في مهاجمة ابن جنسه تاركا الخنزير البري، الذي فر هاربا بعد بدء المعركة.

وجاء في وصف الفيديو "هاجم دب عمره ست سنوات دبا آخر بشكل مفاجأ تاركا الفريسة المحتملة وهي الخنزير البري، وقد أصيب كلا الدبان بجروح في الظهر والأطراف".