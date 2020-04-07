شاب يتجول برفقة دجاجة كأنها حيوان أليف...فيديو

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لشاب وهو يتجول برفقة دجاجة في أحد الشوارع.

ويظهر في المقطع المصور شاب وهو يتجول برفقة دجاجة كان قد قام بربطها برقبتها كحيوان أليف.

المقطع المصور تم تصويره في إحدى مناطق أوكرانية، وقد نال شعبية كبيرة، على كيفية تعامل الشاب مع الدجاجة كحيوان أليف، كالكلاب والقطط.