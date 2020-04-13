الشرطة الأمريكية تفاجئ طفلا أثناء احتفاله بعيد ميلاده في الحجر الصحي... فيديو

انتشر فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي يرصد لحظة مفاجئة الشرطة الأمريكية لطفل أثناء احتفاله بعيد ميلاده في ظل الحجر الصحي المفروض.

ويظهر الفيديو المتداول اقتراب مجموعة من سيارات الشرطة ووقوفها أمام منزل الطفل، ومن ثم بدأت إحداها بالتكلم وإعطاء الأمر لباقي السيارات لتهنئة الطفل.

وعند تلقي الأمر، بدأت جميع السيارات بغناء أغنية "عيد ميلاد سعيد"، الأمر الذي تفاجأ منه الطفل وعائلته.