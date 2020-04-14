لقاء مؤثر بين أم وابنتها بعد فراق طويل بسبب "كورونا"... فيديو

قامت أوزغي كوجاك بمفاجأة ابنتها الصغيرة البالغة من العمر ست سنوات بعد فراق دام شهرا كاملا.

واضطرت كوجاك إرسال ابنتها إلى جدتها في ولاية كارامان، تركيا، بسبب عملها في عيادة تعتني بمرضى "كوفيد-19".

وبعد مرور شهر تلقت كوجاك إجازة لمدة أسبوع وقررت مفاجأة ابنتها أويكو.

وتظهر اللحظات المؤثرة على مقطع الفيديو، حيث تنهمر الطفلة بالدموع بين ذراعي والدتها بعد صدمة رؤيتها.