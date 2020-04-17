هبوط طائرة على طريق مزدحم بالسيارات... فيديو

وقالت "RT" إن هذه الواقعة الغريبة حدثت على طريق سريع خارج كيبيك، حيث اندمج قائد الطائرة بشكل مثالي في حركة المرور بعد أن شهدت الطائرة خللا خطيرا.

والتقط سائقو السيارات على الطريق السريع 40 في مدينة كيبيك الكندية، مقاطع الفيديو للهبوط المفاجئ ، حيث شوهدت الطائرة وهي تحلق على ارتفاع منخفض فوق الطريق، الذي كان مكتظا بالسيارات على الرغم من قيود الحركة بسبب أزمة فيروس كورونا، بحثا عن مكان للهبوط.

وأظهر الطيار مهارات عالية في تنفيذ الهبوط على الطريق الذي يحتوي على عقبات أخرى غير السيارات مثل الجسور، وهبط مباشرة وسط حركة المرور دون الارتطام بأي شيء.

وفي حين أن إعاقة حركة طائرة تقوم بهبوط اضطراري ليست الخطوة الأذكى، فإن العديد من سائقي السيارات لم يبدوا إعجابا بالغا بالمشهد واستمروا في القيادة، كما لو لم يحدث شيء خارج عن المألوف.