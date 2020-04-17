قدرات خارقة... شاب أعمى يحدد نوع المشروب الغازي بعد الاستماع إليه... فيديو

عرض شاب مصاب بالعمى منذ ولادته قدراته غير العادية في تحديد نوع المشروب الغازي بعد السماع إلى الاهتزازات التي يطلقها المشروب.

ونشر تايلور مونكمان، البالغ من العمر 17 عامًا، مقطع فيديو على موقع "تيك توك" في أبريل/ نيسان، لكن تم تسجيل الفيديو في يوم عيد الميلاد، عام 2019 في ولاية بنسلفانيا.

وفقد تايلور بصره بسبب حالة نادرة، اعتلال ليبر العصبي الوراثي البصري، لكن في سن 14 زادت حساسية حواسه الأخرى.

وحدد الشاب نوع المشروب بعد الضرب على العبوة والاستماع إلى اهتزازات وحتى تمكن التمييز بين كوكا كولا العادية وكوكا كولا زيرو (خالية من السكر).