متجاهلين كورونا... هنود يحتشدون في جنازة ثور يقدسونه بالمئات

تجمع مئات الهنود في جنازة ثور متحدّين الحظر المفروض في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.

نشرت "دي دبليو" العربية على صفحتها الرسمية على فيسبوك، فيديو يوثق خروج نحو 200 شخص في بلدة هندية في جنازة ثور، كما قالت الوكالة.

وعنونت الوكالة الفيديو: " كورونا في الهند... خرقوا حظر التجول لتشييع جثمان ثور"، حيث يظهر في الفيديو تجمع الكثير من الهنود في جنازة ثور وسط مشاهد لحزن بعض الأشخاص.

وذكرت الوكالة أن الهنود خرقوا حظر التجول لتشييع ثور يقدسونه. وأضافت أن السلطات الهندية ألقت القبض على معظم المشاركين.