معركة حامية الوطيس بين فيلين على الأرض... فيديو

تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي شريطا مصورا يرصد معركة ضروس بين فيلين على الأرض في محمية كروجر الطبيعية في جنوب أفريقيا.

ويظهر الفيديو اقتراب فيل، كان على ما يبدو قد فقد أحد أنيابه في معركة سابقة، من منطقة فيل آخر داخل المحمية الطبيعية.

الأمر الذي أدى إلى غضب الفيل الآخر وبدأ بالهجوم عليه ليحمي منطقته وطعامه من الفيل المتسلل، وبدأت معركة حامية بين الفيلين أمام أعين السياح، حيث لم يحدد الفيديو الفائز في المعركة.