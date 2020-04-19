طائرة كندية تهبط اضطراريا على الطريق السريع.. فيديو

تسببت طائرة كندية صغيرة بإثارة بعض الفوضى عندما اضطرت للهبوط صباح أمس الأول الجمعة، على الطريق السريع بالقرب من مدينة كيبيك، بشكل مفاجئ.

وقام سائقو السيارات الذين كانوا على الطريق السريع 40، بالقرب من بلدية "سانت أوغستين" بتنبيه الشرطة بقرب وقوع حادث على أساس أن الطائرة بدت مرتبكة تتهاوى على أطراف الطريق، ما أحدث هلعا وسط السائقين.

Watch this incredible airplane landing at highway 40 in #Quebec city. It happened around 10am#BailoutHumans pic.twitter.com/7UrNt9bynA — Yousef NH (@YousefNH2) April 16, 2020

​ووقع الهبوط الاضطراري جنوبي مطار جان ليساج الدولي في مدينة كيبيك. ولم يتمكن المسؤولون حتى الآن من تحديد سبب حاجة الطائرة إلى الهبوط على الفور.