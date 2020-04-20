كنغر يخترق الحجر الصحي ليتجول بشوارع مدينة أسترالية... فيديو

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لحيوان الكنغر وهو يخرق فترة الحجر الصحي في مدينة أديليد الأسترالية، ليتجول في شوارع المدينة التي بدت شبه خالية تماما.