كنغر يخترق الحجر الصحي ليتجول بشوارع مدينة أسترالية... فيديو

المقطع المصور الذي نشرته شرطة المدينة تم التقاطه من الكاميرات الموزعة في شوارع المدينة.
ويظهر الفيديو كيف قام الكنغر بالتجوال بحرية في شوارع المدينة الخالية.
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لحيوان الكنغر وهو يخرق فترة الحجر الصحي في مدينة أديليد الأسترالية، ليتجول في شوارع المدينة التي بدت شبه خالية تماما.
المقطع المصور الذي نشرته شرطة المدينة تم التقاطه من الكاميرات الموزعة في شوارع المدينة.
ويظهر الفيديو كيف قام الكنغر بالتجوال بحرية في شوارع المدينة الخالية.
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