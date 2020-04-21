انقذاف سائق من سيارته بعد وقوعه في حادث سير... فيديو

تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يرصد لحظة وقوع حادث سير على طريق ضيق، حيث فقد سائق السيطرة على شاحنة لنقل الحليب عند المنعطف.

يظهر الفيديو مرور شاحنة متوسطة الحجم لنقل الحليب في أحد الطرق، وعند وصولها إلى المنعطف، فقد السائق السيطرة عليها، الأمر الذي أدى إلى انقلاب الشاحنة وانقذاف السائق منها.

ولكنه، ولحسن حظه، لم يقع تحت العجلات، ونتيجة للحادثة أصيب السائق ببعض الكدمات والإصابات الطفيفة نتيجة مغامرته في قيادة الشاحنة.