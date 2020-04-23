تفجيرات تهز مدينة صينية تنسف 4 مبان عملاقة... فيديو

وعرضت قناة "RT" مقطع فيديو يظهر عملية التفجير التي تمت بنجاح لإزالة المباني الأربعة، حيث تم تفجيرها واحد تلو الآخر.وحسبما يظهر في الفيديو فقد تمت عملية التفجير ليلا، كما أسفر انهيار المباني الأربعة عن سحابة ضخمة من الأتربة.
هزت مدينة بوتوو في مقاطعة شانغهاي الصينية سلسلة تفجيرات موجهة بغرض هدم 4 مبان ضخمة.
وعرضت قناة "RT" مقطع فيديو يظهر عملية التفجير التي تمت بنجاح لإزالة المباني الأربعة، حيث تم تفجيرها واحد تلو الآخر.وحسبما يظهر في الفيديو فقد تمت عملية التفجير ليلا، كما أسفر انهيار المباني الأربعة عن سحابة ضخمة من الأتربة.
انتشر مقطع فيديو طريف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر حيوانات متنوعة وهي تتجول بحرية في شوارع مدن متفرقة حول العالم بسبب خلوها من السكان.
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشرطي أظهر شجاعة عندما قفز داخل سيارة متحركة بعد أن سقطت قائدتها خارجها.
وجد رجل نفسه الراكب الوحيد على متن طائرة متجهة من لوس أنجلوس إلى أوكلاند، فطلب من المضيفات مشاركته في تحد على موقع "تيك توك".
اعتاد كين بينبو البالغ من العمر 94 عاما أن يأخذ صورة زوجته التي فقدها العام الماضي بسبب وفاتها معه إلى السرير قبل النوم، في مدينة بريستون البريطانية.
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