تفجيرات تهز مدينة صينية تنسف 4 مبان عملاقة... فيديو

هزت مدينة بوتوو في مقاطعة شانغهاي الصينية سلسلة تفجيرات موجهة بغرض هدم 4 مبان ضخمة.

وعرضت قناة "RT" مقطع فيديو يظهر عملية التفجير التي تمت بنجاح لإزالة المباني الأربعة، حيث تم تفجيرها واحد تلو الآخر.

وحسبما يظهر في الفيديو فقد تمت عملية التفجير ليلا، كما أسفر انهيار المباني الأربعة عن سحابة ضخمة من الأتربة.