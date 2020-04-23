شرطي مرور يوقف السير لكي تعبر بطة وصغارها طريقا سريعا... فيديو

منح سقف هذا البيت فرصة لحيوانين كي يصبحا أصدقاء كان من المستحيل أن يعيشا جنبا إلى جنب في الطبيعة. فالأول صامت ويعيش فقط في الليل والثاني يعيش في النهار وكثير النباح.