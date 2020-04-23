شرطي مرور يوقف السير لكي تعبر بطة وصغارها طريقا سريعا... فيديو

حيث قام رجل المرور بإيقاف حركة المرور ليسمح للبطة وأطفالها بعبور الطريق السريع بسلام.
مستخدما حاجزا مرورويا خاصا لإيقاف حركة السير، ليتيح للبطة وفراخها عبور الطريق، في الوقت الذي اصطفت فيه عدد من السيارات بانتظار السماح بمرورها.
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا يظهر قيام أحد رجال المرور في منطقة كراسنودار الروسية وهو يقوم بمساعدة مجموعة من البط على اجتياز أتوستراد مزدحم.
حيث قام رجل المرور بإيقاف حركة المرور ليسمح للبطة وأطفالها بعبور الطريق السريع بسلام.
مستخدما حاجزا مرورويا خاصا لإيقاف حركة السير، ليتيح للبطة وفراخها عبور الطريق، في الوقت الذي اصطفت فيه عدد من السيارات بانتظار السماح بمرورها.
انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لطيف لقط أعمى يدعى راي من ساكاريا (تركيا) يحفز على التغلب على التحديات التي تفرضها الحياة.
تدوال رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر صراعا بين كلب وقط من أجل احتلال موقع استراتيجي في المنزل.
منح سقف هذا البيت فرصة لحيوانين كي يصبحا أصدقاء كان من المستحيل أن يعيشا جنبا إلى جنب في الطبيعة. فالأول صامت ويعيش فقط في الليل والثاني يعيش في النهار وكثير النباح.
انتشر مقطع فيديو طريف عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر حيوانات متنوعة وهي تتجول بحرية في شوارع مدن متفرقة حول العالم بسبب خلوها من السكان.
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