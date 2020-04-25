12 لبؤة تفشلن بافتراس ابن عرس... فيديو

تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يرصد مواجهة غير متكافئة بين حيوان "غرير العسل" (وهو من فصيلة ابن عرس) و 12 لبؤة أمام أعين السياح في حديقة كروجر الوطنية في جنوب أفريقيا.

يشار إلى أن حيوان "غرير العسل"، يعتبر من الحيوانات الأكثر شجاعة في فصيلة "ابن عرس"، حيث أظهر مقاومة شرسة أمام أعتى الحيوانات افتراسا في الغابة.

ووفقا لصاحب الفيديو، فقد خرج ابن عرس من المواجهة منتصرا وهرب من اللبؤات المفترسة.