في زمن الحجر الصحي... فنانة تدرب كلبها على الرسم بالألوان المائية.. فيديو

تمكنت الفنانة الكندية، ميغان بولين، من استغلال وقتها بشكل إيجابي، أثناء الحجر الصحي المطبق في البلاد، عن طريق تدريب كلبها الخاص "روغان" على الرسم بالألوان المائية.

ونشرت الفنانة على صفحتها الشخصية على التويتر، مقطع فيديو لكلبها "روغان" وهو يرسم اللوحات الملونة، مستخدما الألوان المائية دون أن يتسخ.

Artistic dog is surprisingly good at painting https://t.co/kAJVuHEi82 pic.twitter.com/WjXFg2EjKv — New York Post (@nypost) April 27, 2020

​وانتشر المقطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولاقى ردود فعل واسعة من قبل المغردين.