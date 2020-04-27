صياد يسحب أفعى ضخمة من وكرها باستخدام المياه الغازية... فيديو

انشر مقطع فيديو غريب عبر مواقع التواصل الاجتماعي لصياد يستخدم المياه الغازية في سحب أفعى يبلغ طولها نحو مترين من وكرها.

ويظهر المقطع صيادا في إحدى المقاطعات الهندية، وقد رصد تحركات أفعى ضخمة إلى أن دخلت وكرها، وبدأ برش المياه الغازية في الوكر، فخرجت الأفعى دون مقاومة.

وانتشر مقطع الفيديو بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعلق عليه أحد المغردين: "الأفعى ضعيفة أمام الكوكا كولا".