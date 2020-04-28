كلب يصاب بالاكتئاب بعد إغلاق متنزهه المفضل...فيديو

أصيب كلب بالاكتئاب بعد معرفته أنه لا يمكن الدخول إلى حديقة Federico-García-Lorca المفضلة في مدينة غرناطة الإسبانية بسبب إجراءت الحجر الصحي.

ويظهر مقطع الفيديو، الكلب وهو منزعج ويتحرك على رجليه ويئن من خلال إلقاء نظرة خاطفة على سيده على أمل أن يصلح كل شيء عند رؤية الأبواب مغلقة عند المدخل.

ومع كل هذه الحركات لا يمكن للمالك، فعل أي شيء سوى محاولة تهدئة حيوانه الأليف وشرح القيود الحالية عليه.