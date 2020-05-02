مشهد مثير... قط أبو الهول يستحم في فنجان... فيديو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لطيف لقط من سلالة أبو الهول وهو يستحم في فنجان.

يظهر مقطع الفيديو، الذي تم التقاطه في مدينة كالينيغراد الروسية، قطتين من سلالة أبو الهول إحداهما داخل فنجان مملوء بالماء، وكأنها تستحم ومن ثم تبدأ في شرب والماء، وقطة ثانية تدور الفنجان.

على عكس القطط الأخرى، فإن العديد من القطط من سلالة أبو الهول تعرف بحبها للاستحمام وقضاء وقت طويل في الماء.