الشرطة التايلاندية تعتقل قطا انتهك الحجر الصحي... فيديو

انتشر فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي (مؤلف من عدة صور) للشرطة التايلاندية أثناء اعتقالها لقط انتهك الحجر الصحي المفروض في البلاد في ظل جائحة فيروس "كورونا" المستجد.

ووفقا لتقارير وسائل الإعلام المحلية، اعتقلت الشرطة القط المخالف للحجر الصحي أثناء تجواله في شوارع المدينة الفارغة.

وأضافت وسائل الإعلام أن الشرطة بعد أن اعتقلت القط قامت بتصويره ونشر الصور عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتحسين مزاج وإضافة بعض المرح للسكان المحليين الذين أجبروا على الحد من تحركاتهم في العاصمة بسبب وباء عدوى فيروسات التاجية.