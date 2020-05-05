بطريق الصدفة تصوير دب بني لأول مرة منذ 150 عاما..فيديو

وكانت المفاجأة حين سجلت الكاميرا مقطعا مصورا لدب بني شوهد للمرة الأولى منذ 150 عاما.
وبحسب شركة التصوير فإن عمر الدب يتراوح بين ثلاثة وخمسة أعوام، ويرجح أن يكون أول دب يعبر إلى هذه المنطقة منذ عام 1870، بحسب تقرير لصحيفة The Independent البريطانية.
قام طاقم تصوير يصور فيلما في متنزه إنفيرناديرو الوطني، في مقاطعة أورينسي بمنطقة غاليسيا،شمال غرب إسبانيا، بتثبيت كاميرا سرية في المتنزه.
وكانت المفاجأة حين سجلت الكاميرا مقطعا مصورا لدب بني شوهد للمرة الأولى منذ 150 عاما.
وبحسب شركة التصوير فإن عمر الدب يتراوح بين ثلاثة وخمسة أعوام، ويرجح أن يكون أول دب يعبر إلى هذه المنطقة منذ عام 1870، بحسب تقرير لصحيفة The Independent البريطانية.
هاجم نمر مزارعين على جرار، يوم الجمعة الماضي، في منطقة بيليبت في ولاية أوتار براديش الهندية.
انتشر فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي (مؤلف من عدة صور) للشرطة التايلاندية أثناء اعتقالها لقط انتهك الحجر الصحي المفروض في البلاد في ظل جائحة فيروس "كورونا" المستجد.
تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي فيديو يرصد تعرض أسد لهجوم من قبل مجموعة كبيرة من اللبؤات لطرده من منطقتهن في متنزه نيروبي الوطني في كينيا ولكن محاولتهن باءت بالفشل.
انتشر فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي يرصد لحظة إلقاء القبض على 18 منتهكا للحجر الصحي داخل خلاطة للإسمنت من قبل الشرطة الهندية.
إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.
إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.
يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:
إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.
بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com
يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:
إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.
في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com
تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)