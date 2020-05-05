بطريق الصدفة تصوير دب بني لأول مرة منذ 150 عاما..فيديو

قام طاقم تصوير يصور فيلما في متنزه إنفيرناديرو الوطني، في مقاطعة أورينسي بمنطقة غاليسيا،شمال غرب إسبانيا، بتثبيت كاميرا سرية في المتنزه.

وكانت المفاجأة حين سجلت الكاميرا مقطعا مصورا لدب بني شوهد للمرة الأولى منذ 150 عاما.

وبحسب شركة التصوير فإن عمر الدب يتراوح بين ثلاثة وخمسة أعوام، ويرجح أن يكون أول دب يعبر إلى هذه المنطقة منذ عام 1870، بحسب تقرير لصحيفة The Independent البريطانية.