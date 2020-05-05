بيكهام وابنه يكشفان أفضل طريقة لقضاء الحجر المنزلي... فيديو

ويظهر في المقطع النجم الإنجليزي يلعب لعبة شبيهة بكرة الطاولة، ولكن باستخدام كرة القدم مع ابنه روميو، في حديقة منزله.
وانتشر المقطع بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولاقى تفاعل كبير من قبل عشاق النجم الإنجليزي.
نشر نجم كرة القدم الإنجليزي ديفيد بيكهام مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيها الطريقة التي يقضي بها فترة الحجر المنزلي مع ابنه روميو.
ويظهر في المقطع النجم الإنجليزي يلعب لعبة شبيهة بكرة الطاولة، ولكن باستخدام كرة القدم مع ابنه روميو، في حديقة منزله.
وانتشر المقطع بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولاقى تفاعل كبير من قبل عشاق النجم الإنجليزي.
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